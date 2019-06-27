Даниил Квят: Я пилот «Торо Россо». Если ситуация изменится, будем действовать в новых обстоятельства Российский пилот может вернуться в «Ред Булл».

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят высказался о том, что уже по ходу нынешнего сезона может вернуться в «Ред Булл» на место француза Пьера Гасли.

«Я пилот «Торо Россо» сейчас, и мои намерения состоят в том, чтобы добывать для «Торо Россо» как можно более высокие результаты, – приводит Motorsport.com слова 25-летнего пилота. – У нас получилась неплохая серия с командой, и пока я здесь, я буду продолжать в том же духе.

Если что-то изменится, я думаю, мы будем действовать в соответствии с изменившимися обстоятельствами».

Напомним, Квят выступал за «Ред Булл» в 2015 году, а после четырех этапов сезона-2016 его вернули в «Торо Россо» вместо голландца Макса Ферстаппена.

После восьми этапов нынешнего чемпионата Квят набрал десять очков и занимает 14-е место в общем зачете. У Гасли шестое место и 37 очков, что на 63 очка меньше, чем у его партнера Ферстаппена.

Девятый этап чемпионата мира – Гран-при Австрии – пройдет 28-30 июня на трассе в Шпильберге и станет домашним для «Ред Булл».