Пьер Гасли: Никто не может быть доволен моими результатами, и я – первый среди недовольных Француз набрал на 63 очка меньше своего партнера по команде.

Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли высказался о том, что может покинуть команду по ходу нынешнего сезона.

«Я не переживаю на этот счет, – приводит Motorsport.com слова 23-летнего француза. – Конечно, сейчас нет никого, кто был бы доволен моими результатами, и я – первый среди недовольных. Я гонщик и чувствую, что мы далеки от своего потенциала, и это неприятно».

Напомним, ранее появилась информация о том, что Гасли может вернуться в «Торо Россо», а на его место австрийская команда поднимет российского пилота Даниила Квята.

«Ред Булл» уже предпринимал рокировку со своей дочерней командой в 2016 году: тогда Квята вернули в «Торо Россо», а на его место пришел голландец Макс Ферстаппен.

После восьми гонок сезона Гасли занимает шестое место в Кубке конструкторов, но набрал на 63 очка меньше Ферстаппена.

Девятый этап чемпионата мира – Гран-при Австрии – станет домашним для «Ред Булл» и пройдет 28-30 июня на трассе в Шпильберге.