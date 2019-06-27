Пьер Гасли: Никто не может быть доволен моими результатами, и я – первый среди недовольных

Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли высказался о том, что может покинуть команду по ходу нынешнего сезона.
«Я не переживаю на этот счет, – приводит Motorsport.com слова 23-летнего француза. – Конечно, сейчас нет никого, кто был бы доволен моими результатами, и я – первый среди недовольных. Я гонщик и чувствую, что мы далеки от своего потенциала, и это неприятно».
Напомним, ранее появилась информация о том, что Гасли может вернуться в «Торо Россо», а на его место австрийская команда поднимет российского пилота Даниила Квята.
«Ред Булл» уже предпринимал рокировку со своей дочерней командой в 2016 году: тогда Квята вернули в «Торо Россо», а на его место пришел голландец Макс Ферстаппен.
После восьми гонок сезона Гасли занимает шестое место в Кубке конструкторов, но набрал на 63 очка меньше Ферстаппена.
Девятый этап чемпионата мира – Гран-при Австрии – станет домашним для «Ред Булл» и пройдет 28-30 июня на трассе в Шпильберге.
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