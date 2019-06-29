Шарль Леклер: «Мерседес» все еще быстрее, но мы стали ближе к ним, чем во Франции

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги пятничных свободных заездов на девятом этапе сезона – Гран-при Австрии на трассе «Ред Булл Ринг» в Шпильберге.
«На данный момент я доволен, но боюсь, проблемой опять станет то, как меняется трасса по ходу уик-энда, – приводит Motorsport.com слова 21-летнего монегаска, – и наша возможность или невозможность подгонять настройки под эти изменения, угнаться или не угнать за этими изменениями.
Я все еще думаю, что «Мерседес» быстрее, но мы стали ближе к ним, чем во Франции».
Напомним, Леклер показал лучший результат во второй тренировке, тогда как в первых свободных заездах был четвертым.
Накануне многие пилоты вылетали с трассы, а Валттери Боттас из «Мерседес» и Макс Ферстаппен из «Ред Булл» серьезно разбили свои машины.
В субботу третья практика начнется в 13:00 (мск), а квалификация – в 16:00. Начало гонки в воскресенье запланировано на 16:10.
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