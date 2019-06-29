Тото Вольфф: Если не сможем найти Окону места в нашей системе, должны отпустить его - Советский спорт
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29 июня 2019 13:19Формула-1Липкин Антон

Тото Вольфф: Если не сможем найти Окону места в нашей системе, должны отпустить его

Француз проводит сезон в роли третьего пилота «Мерседес».

Глава «Мерседес» Тото Вольфф высказался о будущем пилотов Джорджа Расселла и Эстебана Окона.

21-летний британец Расселл проводит свой дебютный сезон в Формуле-1 в «Уильямсе», а 22-летний француз Окон после ухода из «Форс Индии» не смог трудоустроиться в другую команду и стал третьим пилотом «Мерседес».

«У Джорджа действующий контракт с «Уильямсом» на 2020 год, – приводит Speedweek слова Вольффа. – Надеюсь, он поможет команде двигаться вперед.

К Эстебану есть интерес. Мы не хотим отпускать его просто так, но и не собираемся ставить себя под давление и откладывать решение по пилотам до летней паузы. Если не будет возможности предоставить место Окону, мы должны будем отпустить его».

Напомним, после восьми этапов сезона два пилота «Мерседес» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас занимают два первых места в чемпионате.

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