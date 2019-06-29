Леклер стал лучшим в третьей практике на Гран-при Австрии, Квят - 10-й

Гран-при Австрии
Ред Булл Ринг, Шпильберг
29 июня 2018 года
3-я практика
1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.03.987 (16 кругов)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,143 (19)
3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,234 (22)
4. Себастьян Феттель («Феррари») +0,263 (18)
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,459 (17)
6. Ландо Норрис («Макларен») +0,999 (17)
7. Пьер Гасли («Ред Булл») +1,165 (13)
8. Карлос Сайнс-младший («Макларен») +1,232 (20)
9. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,349 (17)
10. Даниил Квят («Торо Россо») +1,404 (24)
11. Алекс Албон («Торо Россо») +1,494 (28)
12. Нико Хюлькенберг («Рено») +1,527 (20)
13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,527 (20)
14. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1,536 (15)
15. Ромен Грожан («Хаас») +1,633 (14)
16. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1,663 (14)
17. Даниэль Риккардо («Рено») +1,891 (18)
18. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,030 (11)
19. Джордж Расселл («Уильямс») +2,689 (21)
20. Роберт Кубица («Уильямс») +3,497 (21).
Гонка в Австрии состоится 30 июня.