Леклер выиграл поул-позишн на Гран-при Австрии, Квят - 18-й

Гран-при Австрии
Ред Булл Ринг, Шпильберг
29 июня 2018 года
Квалификация
1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.03,003
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,259
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,436
4. Валттери Боттас («Мерседес») +0,534
5. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,069
6. Ландо Норрис («Макларен») +1,096
7. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,163
8. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,176
9. Пьер Гасли («Ред Булл») +1,196
10. Себастьян Феттель («Феррари») – не показал времени
Выбыли после второго сегмента:
11. Ромен Грожан («Хаас»)
12. Нико Хюлькенберг («Рено»)
13. Алекс Албон («Торо Россо»)
14. Даниэль Риккардо («Рено»)
15. Карлос Сайнс-младший («Макларен»)
Выбыли после первого сегмента:
16. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)
17. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт»)
18. Даниил Квят («Торо Россо»)
19. Джордж Расселл («Уильямс»)
20. Роберт Кубица («Уильямс»)
Гонка в Австрии состоится 30 июня.