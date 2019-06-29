Леклер выиграл поул-позишн на Гран-при Австрии, Квят - 18-й - Советский спорт
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29 июня 2019 17:06Формула-1Спирин Дмитрий

Леклер выиграл поул-позишн на Гран-при Австрии, Квят - 18-й

Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время в квалификации Гран-при Австрии.

Гран-при Австрии
Ред Булл Ринг, Шпильберг
29 июня 2018 года
Квалификация

1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.03,003

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,259

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,436

4. Валттери Боттас («Мерседес») +0,534

5. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,069

6. Ландо Норрис («Макларен») +1,096

7. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,163

8. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,176

9. Пьер Гасли («Ред Булл») +1,196

10. Себастьян Феттель («Феррари») – не показал времени

Выбыли после второго сегмента:

11. Ромен Грожан («Хаас»)

12. Нико Хюлькенберг («Рено»)

13. Алекс Албон («Торо Россо»)

14. Даниэль Риккардо («Рено»)

15. Карлос Сайнс-младший («Макларен»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)

17. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт»)

18. Даниил Квят («Торо Россо»)

19. Джордж Расселл («Уильямс»)

20. Роберт Кубица («Уильямс»)

Гонка в Австрии состоится 30 июня.

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