Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии, Квят – 17-й - Советский спорт
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30 июня 2019 18:05Формула-1Спирин Дмитрий

Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии, Квят – 17-й

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл девятый этап чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Австрии.

Вторым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Замкнул тройку гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас.

Действующий чемпион Формулы-1 и лидер текущего сезона, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон занял пятое место. Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят финишировал 17-м.

Впервые в текущем сезону гонку выиграл пилот, не представляющий команду «Мерседес».

Формула-1. Гран-при Австрии

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг
2. Шарль Леклер («Феррари») +2,724
3. Валттери Боттас («Мерседес») +18,960
4. Себастьян Феттель («Феррари») +19,610
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +22,805
6. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг
7. Пьер Гасли («Ред Булл») +1 круг
8. Карлос Сайнс-младший («Макларен») +1 круг
9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
11. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1 круг
12. Даниэль Риккардо («Рено») +1 круг
13. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг
14. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1 круг
15. Алекс Албон («Торо Россо») +1 круг
16. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг
17. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг
18. Джордж Расселл («Уильямс») +2 круга
19. Кевин Магнуссен («Хаас») +2 круга
20. Роберт Кубица («Уильямс») +3 круга

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