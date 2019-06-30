Впервые в сезоне победил не пилот «Мерседеса» Ферстаппен одержал шестую победу в карьере.

Голландец Макс Ферстаппен принес «Ред Буллу» первую победу в сезоне и 60-ю с момента дебюта в «Формуле-1». Он финишировал раньше всех на «Гран-при Австрии». Впервые в чемпионате-2019 гонку выиграл гонщик не из «Мерседеса». Шесть из восьми предыдущих этапов завершились победой британца Льюиса Хэмилтона, еще на двух успех праздновал финн Валттери Боттас.

Для Ферстаппена эта победа стала шестой в карьере. Ранее он выигрывал гонки в Испании (2016), Малайзии (2017), Мексике (2017, 2018) и Австрии (2018).

В общем зачете продолжает лидировать британец Льис Хэмилтон из «Мерседеса». Он опережает Боттаса на 36 очков.