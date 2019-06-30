Макс Ферстаппен: После старта я подумал, что гонка закончена Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свою победу на Гран-при Австрии.

«После старта я подумал, что гонка закончена, но мы продолжили атаковать. Я поставил большую проплешину на первом комплекте шин, но после пит-стопа мы полетели вперед. Как вы могли видеть, мы были достаточно быстры на прямых, чтобы совершить обгон. Я очень рад и за команду, и за «Хонду».

Что касается обгона Леклера, то это жесткие гонки. Ты либо участвуешь в них, либо сидишь дома. Если такие маневры запрещать в гонках, то какой вообще тогда смысл в «Формуле-1», - заявил Ферстаппен.

Напомним, в Австрии Макс Ферстаппен одержал свою первую победу в сезоне.