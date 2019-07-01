Маттиа Бинотто: Леклер был вытолкнут за пределы трассы В «Феррари» не согласны с решением судей не наказывать Ферстаппена за обгон монегаска.

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто высказался о решении стюардов Гран-при Австрии не наказывать Макса Ферстаппена из «Ред Булл» за обгон пилота команды Шарля Леклера.

«Мы считаем, что Шарль оставил достаточно места внутри поворота, он ничего не нарушил, но произошел контакт, и он был вытолкнут за пределы трассы, – приводит Motorsport.com слова Бинотто. – По нашему мнению, правила в этом вопросе предельно точны. Мы с ними можем соглашаться или не соглашаться, но это те же самые правила, по которым выносились решения в прошлых гонках».

Напомним, Ферстаппен опередил лидировавшего в гонке Леклера на 69-м круге и финишировал на первом месте, одержав победу на трассе в Шпильберге во втором сезоне подряд.

Благодаря этому 21-летний голландец поднялся на третье место в общем зачете, опередив другого пилота «Феррари» – Себастьяна Феттеля.

Десятый этап чемпионата мира – Гран-при Великобритании – пройдет на трассе в Сильверстоуне 12-14 июля.