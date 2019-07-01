Кристиан Хорнера: Мы были полностью уверены, что в случае с обгоном Ферстаппена все было по правилам Судьи в течение трех часов рассматривали эпизод, в котором Ферстаппен опередил Леклера.

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал обгон, который на 69-м круге Гран-при Австрии совершил пилот команды Макс Ферстаппен, опередив Шарля Леклера из «Феррари».

«Макс перетормозил его, – приводит RaceFans слова Хорнера. – Если вы посмотрите, он был на апексе, и в этот момент он выиграл поворот. Это Леклеру пришлось отступать и пробовать перекрестить траекторию.

Другими словами, это был слэмданк, шах и мат. Он выиграл поворот. Очевидно, это и увидели стюарды.

Мы были полностью уверены, что все было по правилам».

Напомним, обгон, после которого Ферстаппен вышел в лидеры и выиграл гонку, стал предметом рассмотрения стюардов. Судьи рассматривали эпизод в течение трех часов и не стали наказывать голландца.

Таким образом, Ферстаппен во втором сезоне подряд стал победителем домашней гонки для «Ред Булл».

Десятый этап чемпионата мира – Гран-при Великобритании – пройдет на трассе в Сильверстоуне 12-14 июля.