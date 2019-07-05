Феттель предлагает сократить правила Формулы-1 Четырехкратный чемпион мира серии Формула-1 - 2010, 2011, 2012 и 2013 годов Себастьян Феттель считает, что необходимо упростить правила Формулы-1 и сократить их до двух страниц А4.

Как сообщает Grand PX, немецкий автогонщик выразил сомнение в необходимости сложных и объемных правил.

«Если бы правила были на двух страницах формата A4, у нас было бы больше пространства для маневра», - говорит Феттель.

Также спортсмен отметил, что в скором времени возможна полная замена пилота, но в данном случае будет утрачена зрелищность гонок.