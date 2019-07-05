Феттель предлагает сократить правила Формулы-1

Как сообщает Grand PX, немецкий автогонщик выразил сомнение в необходимости сложных и объемных правил.
«Если бы правила были на двух страницах формата A4, у нас было бы больше пространства для маневра», - говорит Феттель.
Также спортсмен отметил, что в скором времени возможна полная замена пилота, но в данном случае будет утрачена зрелищность гонок.
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