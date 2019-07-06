В «Макларене» опровергли слухи о разрыве контракта с Алонсо

Испанец Фернандо Алонсо остается пилотом «Макларена», сообщил генеральный директор команды Зак Браун.
Ранее MotorSport распространил информацию о разрыве контракта с двукратным чемпионом мира.
– Это фейк. У нас прочные и действующие отношения с Фернандо, – сказал Браун.
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