В «Макларене» опровергли слухи о разрыве контракта с Алонсо - Советский спорт
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06 июля 2019 01:53Формула-1Коноплев Александр

В «Макларене» опровергли слухи о разрыве контракта с Алонсо

Алонсо – победитель 32 этапов «Формулы-1».

Испанец Фернандо Алонсо остается пилотом «Макларена», сообщил генеральный директор команды Зак Браун.

Ранее MotorSport распространил информацию о разрыве контракта с двукратным чемпионом мира.

– Это фейк. У нас прочные и действующие отношения с Фернандо, – сказал Браун.

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