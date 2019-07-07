Хельмут Марко: Проблема Квята была только в голове, сейчас он другой, намного увереннее в себе

Консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о выступлении пилота «Торо Россо» Даниила Квята в нынешнем сезоне.
«Мы всегда знали, что Квят может быть очень быстр, – приводит Motorsport.com слова Марко. – И мы понимали, почему в определенный момент он быстр не был.
Проблема была только в голове. Сейчас Квят – новый, другой Квят. Он намного увереннее в себе».
Напомним, после девяти этапов сезона у 25-летнего российского пилота десять очков и 14-е место в общем зачете пилотов.
Квят вернулся в «Торо Россо» спустя год, который провел в качестве пилота по развитию «Феррари». До этого он выступал за итальянскую команду в 2014, а также в 2016-2017 годах. Сезон-2015 и первые четыре гонки следующего чемпионата Квят был гонщиком «Ред Булл».
Десятый этап сезона – Гран-при Великобритании – пройдет 12-14 июля на трассе в Сильверстоуне.
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