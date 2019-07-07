Тото Вольфф: Результаты «Феррари» легко могли быть совсем другими Итальянская команда не одержала ни одной победы в девяти гонках сезона.

Исполнительный директор «Мерседес» Тото Вольфф высказался о неудачном выступлении «Феррари» в нынешнем сезоне.

«Мне кажется, в какой-то момент импульс, который у «Феррари» был в Бахрейне, оказался потерянным, – приводит Autosport слова Вольффа. – У них была быстрейшая машина, и (Шарль) Леклер должен был выигрывать гонку.

Шарль также был самым быстрым в Баку до своей аварии в квалификации. Себастьян (Феттель) лидировал в Монреале до своего штрафа. Так что все легко могло быть совсем по-другому, если исходить из чистой скорости».

Напомним, в первых девяти гонках чемпионата пилоты «Феррари» Шарль Леклер и Себастьян Феттель не одержали ни одной победы. В Кубке конструкторов итальянцы занимают второе место, отставая от «Мерседес» на 135 очков.

Десятый этап сезона – Гран-при Великобритании – пройдет 12-14 июля на трассе в Сильверстоуне.