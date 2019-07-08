Тото Вольфф: Все, что нужно Боттасу, это продолжать в том же духе Контракт с финном рассчитан до конца сезона.

Исполнительный директор «Мерседес» Тото Вольфф высказался о будущем пилота команды Валттери Боттаса, контракт с которым действует до конца сезона.

«Мы очень довольны его работой, – приводит Motorspor.com слова Вольффа. – Первую четверть сезона он провел очень сильно. Все, что ему нужно, это продолжать в том же духе».

Напомним, 29-летний Боттас проводит третий сезон в «Мерседес»: в 2017 году он занял третье место в общем зачете, по итогам прошлого чемпионата – стал пятым.

В девяти гонках нынешнего сезона он одержал две победы и идет на втором месте в общем зачете, отставая на 31 очко от своего партнера Льюиса Хэмилтона из Великобритании.

Добавим, что третьим пилотом «Мерседеса» в этом сезоне стал француз Эстебан Окон, который также может претендовать на роль призового пилота в следующем году.

Десятый этап сезона – Гран-при Великобритании – пройдет 12-14 июля на трассе в Сильверстоуне.