Боттас выиграл квалификацию Гран-при Великобритании, Квят – 17-й - Советский спорт
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13 июля 2019 18:44Формула-1Коноплев Александр

Боттас выиграл квалификацию Гран-при Великобритании, Квят – 17-й

Четвертый поул Боттаса в сезоне.

Финн Валттери Боттас из «Мерседеса» стал лучшим в квалификации Гран-при Великобритании. Свой самый быстрый круг он прошел за одну минуту 25,093 секунды.

Всего 0,006 секунды ему проиграл другой пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Третье место у Шарля Леклера из «Феррари» (+ 0,079).

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят стал 17-м.

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