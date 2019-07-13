Боттас выиграл квалификацию Гран-при Великобритании, Квят – 17-й

Финн Валттери Боттас из «Мерседеса» стал лучшим в квалификации Гран-при Великобритании. Свой самый быстрый круг он прошел за одну минуту 25,093 секунды.
Всего 0,006 секунды ему проиграл другой пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Третье место у Шарля Леклера из «Феррари» (+ 0,079).
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят стал 17-м.
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