Хэмилтон одержал 80-ю победу в «Формуле-1». До рекорда Шумахера – 11 выигранных гонок

Валерий Рейнгольд: Я бы не засчитал гол Жиго Бывший нападающий «Спартака» поделился впечатлениями от матча 1-го тура РПЛ между красно-белыми и «Сочи» (1:0).

Войнов – в «Авангарде». Омск готов к походу за Кубком Гагарина «Ястребы» подписали контракт с лучшим российским защитником.

Сергей Хусаинов: Москалеву не хватило яиц, чтобы наказать «Спартак» Арбитр ФИФА раскритиковал судейство Владимира Москалева в матче «Спартак» – «Сочи».

Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.

Нганноу – машина по устранению экс-чемпионов. Лучшие моменты турнира UFC в Миннеаполисе (видео) Лучшие моменты турнира, где мощнейший Фрэнсис Нганноу стал претендентом на пояс чемпиона в тяжелом весе. Джуниор дос Сантос – в глубоком шоке после фиаско.

Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.

Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 века Карен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона.

Сказка сантехника: у него не было денег на еду, а сейчас есть все. Удивительный Конор Макгрегор 14 июля самому популярному бойцу смешанного стиля, бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору исполнился 31 год.

Оба хороши: Медведев и Хачанов вышли в третий круг Уимблдона Даниил Медведев и Карен Хачанов победили во втором раунде Уимблдона. Первый обыграл австралийца Алексея Попырина. Второй – испанца Фелисиано Лопеса. Оба – за четыре сета.

Саша Емельяненко идет в кулачные бои, где много крови. Ходят слухи, что его соперник – просто мощь Российского тяжеловеса Александра Емельяненко очень хотят видеть в США. Он интересен организации Bare Knuckle, бои в которой проходят по правилам бокса, но только без перчаток.

Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке Forbes Forbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».

Иностранные тренеры нужны КХЛ. Они делают лигу сильнее Нельзя вариться в собственном соку.

Олег Кононов: Победа греет душу, но надо двигаться дальше Пресс-конференция главного тренера «Спартака» после матча первого тура РПЛ против «Сочи» (1:0).