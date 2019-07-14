Хэмилтон одержал 80-ю победу в «Формуле-1». До рекорда Шумахера – 11 выигранных гонок

Первое место Льюиса Хэмилтона на Гран-при Великобритании стало для британца 80-м за карьеру в «Формуле-1».
Больше только у немца Михаэля Шумахера – 91.
При этом у Хэмилтона лучший процент выигранных гонок – 33,47 против 29,64.
Также отметим, что последнюю гонку Шумахер выиграл в 37 лет, а Хэмилтону только 34.
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