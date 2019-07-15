Даниил Квят: И я, и команда сработали отлично

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги десятого этапа чемпионата мира Гран-при Великобритании на трассе в Сильверстоуне, который он завершил на девятом месте.
«Мне кажется, нам удалась сильная гонка сегодня, – приводит Motorsport.com слова 25-летнего российского пилота. – Финиш на девятой позиции после уик-энда, по ходу которого я не мог войти в ритм и что-то постоянно не получалось – это здорово.
Сегодня все сработало. Особенно порадовало, что у нас был темп в концовке. И я, и команда сработали отлично».
Напомним, Квят стартовал с 17-го места и финишировал в очковой зоне впервые за три гонки. Теперь у него 12 очков, он остается 14-м в общем зачете пилотов, но теперь отстает от Серхио Переса из «Рейсинг Пойнт» на одно очко.
11-й этап чемпионата мира – Гран-при Германии – пройдет 26-28 июля на трассе «Хоккенхаймринг».
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