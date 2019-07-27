Леклер выиграл субботнюю практику Гран-при Германии, Квят – 17-й - Советский спорт
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27 июля 2019 14:30Формула-1Липкин Антон

Леклер выиграл субботнюю практику Гран-при Германии, Квят – 17-й

Лучший из «Мерседесов» занял четвертое место.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал победителем третьих свободных заездов 11-го этапа чемпионата мира Гран-при Германии на трассе «Хоккенхаймринг».

21-летний монегаск проехал свой лучший круг за 1 минуту 12,380 секунды, опередив голландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл» на 0,168 секунды. Третье место занял партнер Леклера по команде Себастьян Феттель.

Отметим, что лучший из «Мерседесов» Валттери Боттас показал четвертый результат, а лидер чемпионата мира Льюис Хэмилтон стал и вовсе шестым, пропустив вперед также Кевин Магнуссена из «Хааса».

Таким образом, все три практики Гран-при Германии остались за «Феррари». Накануне в первых свободных заездах был лучшим Феттель, во вторых – также Леклер.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занял 17-е место.

Квалификация начнется в субботу в 16:00 (мск).

Хоккенхайм (Германия)
Чемпионат мира
11-й этап
Гран-при Германии
3-я практика

1. Шарль Леклер («Феррари», Монако) – 1.12,380
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл», Голландия) – +0,168
3. Себастьян Феттель («Феррари», Германия) – +0,264
4. Валттери Боттас («Мерседес», Финляндия) – +0,510
5. Кевин Магнуссен («Хаас», Дания) – +0,513
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес», Великобритания) – +0,585
7. Карлос Сайнс («Макларен», Испания) – +0,920
8. Пьер Гасли («Ред Булл», Франция) – +0,944
9. Кими Райкконен («Альфа Ромео», Финляндия) – +0,971
10. Ромен Грожан («Хаас», Франция) – +0,998…
17. Даниил Квят («Торо Россо», Россия) – +1,387

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