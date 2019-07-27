Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Германии - Советский спорт
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27 июля 2019 17:35Формула-1

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Германии

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации Гран-при Германии.

Лучший круг британец проехал за 1 минуту 11,767 секунды. Второе время у гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена (+0,346). Третьим стал напарник Хэмилтона по «Мерседесу» Валттери Боттас (+0,362).

Отметим, что немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель столкнулся с техническими проблемами уже в первом сегменте квалификации и занял последнее место.

Добавим, что российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят показал четырнадцатый результат.

Формула-1
Гран-при Германии
Квалификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.11,767
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,346
3. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,362
4. Пьер Гасли («Ред Булл») — +0,413
5. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +0,771
6. Ромен Грожан («Хаас») — +1,084
7. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,130
8. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,298
9. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,359
10. Шарль Леклер («Феррари»)

Не вышли в третий сегмент:

11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.12,786
12. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.12,789
13. Даниэль Риккардо («Рено») — 1.12,799
14. Даниил Квят («Торо Россо») — 1.13,135
15. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.13,450

Не вышли во второй сегмент:

16. Ландо Норрис («Макларен») — 1.13,333
17. Александер Албон («Торо Россо») — 1.13,461
18. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.14,721
19. Роберт Кубица («Уильямс») — 1.14,839
20. Себастьян Феттель («Феррари»)

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