Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Германии

Лучший круг британец проехал за 1 минуту 11,767 секунды. Второе время у гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена (+0,346). Третьим стал напарник Хэмилтона по «Мерседесу» Валттери Боттас (+0,362).
Отметим, что немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель столкнулся с техническими проблемами уже в первом сегменте квалификации и занял последнее место.
Добавим, что российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят показал четырнадцатый результат.
Формула-1
Гран-при Германии
Квалификация
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.11,767
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,346
3. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,362
4. Пьер Гасли («Ред Булл») — +0,413
5. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +0,771
6. Ромен Грожан («Хаас») — +1,084
7. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,130
8. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,298
9. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,359
10. Шарль Леклер («Феррари»)
Не вышли в третий сегмент:
11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.12,786
12. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.12,789
13. Даниэль Риккардо («Рено») — 1.12,799
14. Даниил Квят («Торо Россо») — 1.13,135
15. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.13,450
Не вышли во второй сегмент:
16. Ландо Норрис («Макларен») — 1.13,333
17. Александер Албон («Торо Россо») — 1.13,461
18. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.14,721
19. Роберт Кубица («Уильямс») — 1.14,839
20. Себастьян Феттель («Феррари»)