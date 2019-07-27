Квят чуть не врезался в Грожана (видео) - Советский спорт
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27 июля 2019 22:49Формула-1Коноплев Александр

Квят чуть не врезался в Грожана (видео)

Француза спасла реакция.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят чуть не врезался в Ромена Грожана из «Хааса» во время квалификации Гран-при Германии.

Россиянин выезжая из боксов, чуть не протаранил болид француза. Грожану пришлось резко уходить вправо.

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🙈🙈🙈 . #F1 #Formula1 #GermanGP #Hockenheim #Kvyat #Grosjean

Публикация от FORMULA 1® (@f1)

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