Квят чуть не врезался в Грожана (видео)

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят чуть не врезался в Ромена Грожана из «Хааса» во время квалификации Гран-при Германии.
Россиянин выезжая из боксов, чуть не протаранил болид француза. Грожану пришлось резко уходить вправо.
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