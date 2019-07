Гран-при Германии: Квят завоевал подиум впервые с 2016 года

Голландец Макс Ферстаппен из «Руд Булла» выиграл Гран-при Германии. Второе место завоевал стартовавший последним Себастьян Феттель из «Феррари», проигравший победителю 4,158 секунды. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят финишировал третьим (+ 7,877).

Это третий подиум Квята в карьере. Он становился вторым на Гран-при Венгрии-2015 и занимал третье место на Гран-при Китая в 2016.

Формула-1

Гран-при Германии

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Себастьян Феттель («Феррари») – отставание 4,158

3. Даниил Квят («Торо Россо») – + 7,877

4. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») – + 8,966

5. Карлос Сайнс («Макларен») – + 9,687

6. Александер Албон («Торо Россо») – + 10,052

7. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – + 10,181

8. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – + 11,898

9. Ромен Грожан («Хаас») – + 13,588

10. Кевин Магнуссен («Хаас») – + 15,380

11. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – + 17,580

12. Роберт Кубица («Уильямс») – + 20,904

13. Джордж Расселл («Уильямс») – + 22,494

14. Пьер Гасли («Ред Булл») – не финишировал

15. Валттери Боттас («Мерседес») – не финишировал

16. Нико Хюлькенберг («Рено») – не финишировал

17. Шарль Леклер («Феррари») – не финишировал

18. Ландо Норрис («Макларен») – не финишировал

19. Даниэль Риккардо («Рено») – не финишировал

20. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») – не финишировал

BREAKING: Max Verstappen wins a dramatic #GermanGP 😮



Sebastian Vettel claims P2 from P20 on the grid



Daniil Kvyat claims Toro Rosso's second ever F1 podium by finishing P3



WOW#F1 🇩🇪 pic.twitter.com/wigBV6z0gs