Гран-при Германии: Квят завоевал подиум впервые с 2016 года

Голландец Макс Ферстаппен из «Руд Булла» выиграл Гран-при Германии. Второе место завоевал стартовавший последним Себастьян Феттель из «Феррари», проигравший победителю 4,158 секунды. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят финишировал третьим (+ 7,877).
Это третий подиум Квята в карьере. Он становился вторым на Гран-при Венгрии-2015 и занимал третье место на Гран-при Китая в 2016.
Формула-1
Гран-при Германии
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
2. Себастьян Феттель («Феррари») – отставание 4,158
3. Даниил Квят («Торо Россо») – + 7,877
4. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») – + 8,966
5. Карлос Сайнс («Макларен») – + 9,687
6. Александер Албон («Торо Россо») – + 10,052
7. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – + 10,181
8. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – + 11,898
9. Ромен Грожан («Хаас») – + 13,588
10. Кевин Магнуссен («Хаас») – + 15,380
11. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – + 17,580
12. Роберт Кубица («Уильямс») – + 20,904
13. Джордж Расселл («Уильямс») – + 22,494
14. Пьер Гасли («Ред Булл») – не финишировал
15. Валттери Боттас («Мерседес») – не финишировал
16. Нико Хюлькенберг («Рено») – не финишировал
17. Шарль Леклер («Феррари») – не финишировал
18. Ландо Норрис («Макларен») – не финишировал
19. Даниэль Риккардо («Рено») – не финишировал
20. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») – не финишировал
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