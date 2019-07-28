Квят сравнил гонку с черной комедией и сообщил о рождении дочери Самый эмоциональный уик-энд в жизни россиянина.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят после третьего места на Гран-при Германии сообщил о рождении первенца.

– Потрясающая гонка. Рад, что принес первый подиум команде после стольких лет. Гонка была похожа на черную комедию и фильм ужасов. Когда у ждать прибавления в семье? Вчера ночью у меня родилась дочь, – сказал 25-летний пилот во флеш-интервью.

Единственный подиум «Торо Россо» случился в 2008 году. Тогда Себастьян Феттель победил на Гран-при Италии.