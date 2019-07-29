Подруга Квята: Не передать словами, как я горжусь тобой

Подруга пилота «Торо Россо» Даниила Квята Келли Пике поздравила гонщика с третьим местом на 11-м этапе чемпионата мира Гран-при Германии на трассе «Хоккенхаймринг».
«Не передать словами, как я горжусь. Люблю тебя», – написала в инстаграме дочь трехкратного чемпиона мира Нельсона Пике.
Напомним, 25-летний российский пилот в третий раз за карьеру в Формуле-1 поднялся на подиум. Победу в гонке одержал голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл», второе место занял немец Себастьян Феттель из «Феррари».
Благодаря третьему месту в Германии у Квята стало 27 очков, и он стал восьмым в общем зачете пилотов.
Отметим, что в ночь перед гонкой у Пике и Квята родилась дочка.
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