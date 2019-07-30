Квят показал свою новорожденную дочь - Советский спорт
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30 июля 2019 13:52Формула-1

Квят показал свою новорожденную дочь

Российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят, выступающий за «Торо Россо», опубликовал в своем Instagram фотографию дочери.

Напомним, 25-летний пилот в третий раз за карьеру в Формуле-1 поднялся на подиум. Победу в гонке одержал голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл», второе место занял немец Себастьян Феттель из «Феррари».

Благодаря третьему месту в Германии у Квята стало 27 очков, и он стал восьмым в общем зачете пилотов.

Отметим, что в ночь перед гонкой у Пике и Квята родилась дочка.

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