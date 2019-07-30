Новый рекорд «Ред Булла» – пит-стоп за 1,88 секунды (видео)

Команда «Ред Булл» во второй раз за лето установила рекорд самого быстрого пит-стопа в истории «Формулы-1».
На этапе в Германии австрийские механики обслужили Макса Ферстаппена всего за 1,88 секунды.
Напомним, что на Гран-при Великобритании «Ред Булл» справился с болидом за 1,91 секунды.
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