Новый рекорд «Ред Булла» – пит-стоп за 1,88 секунды (видео) Невероятные цифры.

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Команда «Ред Булл» во второй раз за лето установила рекорд самого быстрого пит-стопа в истории «Формулы-1».

На этапе в Германии австрийские механики обслужили Макса Ферстаппена всего за 1,88 секунды.

Напомним, что на Гран-при Великобритании «Ред Булл» справился с болидом за 1,91 секунды.