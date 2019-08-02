Квят показал десятое время во второй практике Гран-при Венгрии. Гасли – лучший

На Гран-при Венгрии завершились вторые свободные заезды. Лучшее время показал французский пилот «Ред Булла» Пьер Гасли. 0,055 секунды ему проиграл голландец Макс Ферстаппен из того же «Ред Булла». Тройку лучших замкнул гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (отставание 0,141 секунды), который выиграл первую практику.
Россиянин Даниил Квят из «Торо Россо» показал десятое время (+ 1,103 секунды).
Отметим, что заезды проходили в дождь.
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