Хэмилтон выиграл третью практику Гран-при Венгрии, Квят – 12-й

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем третьих свободных заездов 12-го этапа чемпионата мира Гран-при Венгрии на трассе «Хунгароринг» в Модьороде.
34-летний британец опередил на 0,013 секунды голландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл». Третий результат показал немец Себастьян Феттель из «Феррари», который расположился также в одной десятой от Хэмилтона.
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 12-й результат.
В 16:00 (мск) стартует квалификация.
Модьород (Венгрия)
Чемпионат мира
12-й этап
Гран-при Венгрии
3-я практика
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес», Великобритания) – 1.16,084
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл», Голландия) – +0,013
3. Себастьян Феттель («Феррари», Германия) – +0,082
4. Валттери Боттас («Мерседес», Финляндия) – +0,271
5. Шарль Леклер («Феррари», Монако) – +0,308
6. Пьер Гасли («Ред Булл», Франция) – +0,600
7. Ландо Норрис («Макларен», Великобритания) – +0,690
8. Кими Райкконен («Альфа Ромео», Финляндия) – +1,132
9. Карлос Сайнс («Макларен», Испания) – +1,133
10. Кевин Магнуссен («Хаас», Дания) – +1,146
11. Ромен Грожан («Хаас», Франция) – +1,209
12. Даниил Квят («Торо Россо», Россия) – +1,348