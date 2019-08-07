Тото Вольфф: Если Боттас уйдет, обеспечим ему «мягкую посадку» - Советский спорт
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07 августа 2019 11:41Формула-1Липкин Антон

Тото Вольфф: Если Боттас уйдет, обеспечим ему «мягкую посадку»

«Мерседес» может сделать Окона призовым пилотом вместо Боттаса.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф высказался о будущем пилота команды Валттери Боттаса.

«Мы берем на себя ответственность за юниоров и за тех, кто выступает за команду сейчас, – приводит RaceFans слова Вольффа. – Мы не собираемся предпринимать ничего, что осложняло бы им жизнь. Какое бы решение мы ни приняли, мы посмотрим, какие у пилота есть другие варианты.

Если Эстебан (Окон) уйдет куда-то, чтобы прогрессировать, нам бы хотелось, чтобы однажды он вернулся в «Мерседес». А если уйдет Валттери, мы обеспечим ему «мягкую посадку», потому что он этого заслуживает».

Напомним, 22-летний Окон после трех сезонов в качестве призового пилота Формулы-1 в нынешнем году вернулся в «Мерседес» на роль тест-пилота.

Действующий контракт Боттаса с командой рассчитан на 2019 год с возможностью продления еще на один сезон.

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