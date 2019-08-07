Кристиан Хорнер: «Мерседес» должен допустить ошибку размером с Гаргантюа, чтобы проиграть чемпионат Хэмилтон опережает Ферстаппена на 69 очков.

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер оценил шансы пилота команды Макса Ферстаппена стать чемпионом мира в этом сезоне.

«Льюис (Хэмилтон) должен три раза остаться за пределами очковой зоны, а Макс должен трижды победить, – приводит Motorsport.com слова Хорнера. – Это крайне маловероятно.

Они («Мерседес») должны допустить оплошность размером с Гаргантюа (великан из книг Франсуа Рабле). Только тогда они проиграют чемпионат».

За девять гонок до окончания сезона Хэмилтон опережает Ферстаппена, занимающего третье место, на 69 очков. Отметим, что второе место занимает другой пилот немецкой команды – Валттери Боттас.

13-й этап чемпионата мира Гран-при Бельгии пройдет на трассе «Спа-Франкоршам» с 30 августа по 1 сентября.