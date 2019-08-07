Льюис Хэмилтон: Если бы боролись с Ферстаппеном за решающие очки, оба были бы агрессивнее - Советский спорт
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07 августа 2019 12:41Формула-1Липкин Антон

Льюис Хэмилтон: Если бы боролись с Ферстаппеном за решающие очки, оба были бы агрессивнее

Британец выиграл Гран-при Венгрии, обогнав незадолго до финиша пилота «Ред Булл».

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон высказался о борьбе с Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» во время Гран-при Венгрии на трассе «Хунгароринг».

«Мы с уважением относились друг к другу на трассе, – приводит Motorsport.com слова 34-летнего британца. – Он отлично защищался, выбирая для этого правильные траектории. Я тоже старался оставлять ему место при атаках. Хотя я не исключаю, что если бы мы сражались за решающие очки в чемпионате, то оба были бы агрессивнее».

Напомним, 21-летний голландец лидировал большую часть гонки, однако на 66-м круге пропустил вперед Хэмилтона, который одержал свою восьмую победу в нынешнем сезоне.

13-й этап чемпионата мира Гран-при Бельгии пройдет на трассе «Спа-Франкоршам» с 30 августа по 1 сентября.

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