Себастьян Феттель: Обменяли бы преимущество на прямых на скорость в поворотах - Советский спорт
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09 августа 2019 15:20Формула-1Липкин Антон

Себастьян Феттель: Обменяли бы преимущество на прямых на скорость в поворотах

«Феррари» занимает второе место в Кубке конструкторов.

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель после паузы в чемпионате рассчитывает, что команда снова сможет контролировать гонки.

«Нам есть в чем прибавить, мы проигрываем в поворотах, – приводит Motorsport.com слова Феттеля. – Очевидно, что с этим в связке идет преимущество на прямых, но мы бы обменяли одно на другое.

Впереди ждут трассы, особенно в Спа и Монце, на которых мы поедем лучше. Но наша цель – контролировать гонки. А сейчас мы очень далеки от этого».

Напомним, после 12 этапов сезона «Феррари» занимает второе место в Кубке конструкторов, отставая на 150 очков от «Мерседеса».

Следующий этап – Гран-при Бельгии – пройдет с 30 августа по 1 сентября на трассе «Спа-Франкоршам».

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