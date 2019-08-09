Себастьян Феттель: Обменяли бы преимущество на прямых на скорость в поворотах

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель после паузы в чемпионате рассчитывает, что команда снова сможет контролировать гонки.
«Нам есть в чем прибавить, мы проигрываем в поворотах, – приводит Motorsport.com слова Феттеля. – Очевидно, что с этим в связке идет преимущество на прямых, но мы бы обменяли одно на другое.
Впереди ждут трассы, особенно в Спа и Монце, на которых мы поедем лучше. Но наша цель – контролировать гонки. А сейчас мы очень далеки от этого».
Напомним, после 12 этапов сезона «Феррари» занимает второе место в Кубке конструкторов, отставая на 150 очков от «Мерседеса».
Следующий этап – Гран-при Бельгии – пройдет с 30 августа по 1 сентября на трассе «Спа-Франкоршам».
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