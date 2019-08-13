Александр Албон о переходе в «Ред Булл»: Я бросаюсь в омут, но у меня есть плавки - Советский спорт
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13 августа 2019 07:44Формула-1Липкин Антон

Александр Албон о переходе в «Ред Булл»: Я бросаюсь в омут, но у меня есть плавки

Таиландец заменил Гасли в австрийской команде.

Пилот Александр Албон рассказал о впечатлениях после перевода из «Торо Россо» в «Ред Булл».

«Невероятно, что мне предоставили в «Ред Булл» такой огромный шанс. Не могу выразить словами ту благодарность за то, что в меня поверили, и все это стало возможным. Я бросаюсь в омут, но у меня есть плавки.

Спасибо всем ребятам в «Торо Россо», в особенности Францу Тосту за огромную возможность в Формуле-1 и бесконечную поддержку во время моего первого сезона. Теперь сосредоточусь на моей первой гонке в «Ред Булл» в Спа», – написал 23-летний таиландец в твиттере.

Напомним, накануне «Ред Булл» объявил о возвращении в «Торо Россо» француза Пьера Гасли и переходе в обратном направлении Албона, который в 12 гонках чемпионата набрал 16 очков и занимает 15-е место.

13-й этап чемпионата – Гран-при Бельгии – пройдет с 30 августа по 1 сентября на трассе «Спа-Франкоршам».

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