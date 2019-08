Александр Албон о переходе в «Ред Булл»: Я бросаюсь в омут, но у меня есть плавки

Пилот Александр Албон рассказал о впечатлениях после перевода из «Торо Россо» в «Ред Булл».

«Невероятно, что мне предоставили в «Ред Булл» такой огромный шанс. Не могу выразить словами ту благодарность за то, что в меня поверили, и все это стало возможным. Я бросаюсь в омут, но у меня есть плавки.

Спасибо всем ребятам в «Торо Россо», в особенности Францу Тосту за огромную возможность в Формуле-1 и бесконечную поддержку во время моего первого сезона. Теперь сосредоточусь на моей первой гонке в «Ред Булл» в Спа», – написал 23-летний таиландец в твиттере.

1/2 : Surreal to have been given this massive opportunity @redbullracing ! Can’t thank you enough for believing in me and making this possible. It’s a big jump into the deep end, but I’ve got my swimming shorts on! 😄 pic.twitter.com/3kRzQP1U6f

2/2: Thanks to all the guys at @ToroRosso, especially Franz Tost for the massive opportunity in F1 and never-ending support throughout my first year! Now to focus for my first race with the team in Spa 🇧🇪 pic.twitter.com/KvgNmtlkSx