Маттиа Бинотто: Важнее всего, что Леклер учится на ошибках В «Феррари» довольны новичком команды.

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто оценил выступление новичка команды Шарля Леклера в первой части сезона.

«Мы не сомневались в его таланте, но для меня важнее всего, что он учится на ошибках, – приводит Motorsport.com слова Бинотто. – Даже если говорить о таких моментах, как работа в команде, помощь в доработке машины, каждодневный прогресс и улучшение от гонки к гонке, во всем первую половину чемпионата можно назвать позитивной.

Я могу сказать, что от этапа к этапу он проводит уик-энды все более уверенно, причем ему по силам продолжать этот процесс и дальше».

Напомним, после 12 этапов 21-летний монегаск набрал 132 очка и занимает пятое место в общем зачете пилотов.

13-й этап Гран-при Бельгии пройдет после паузы в чемпионате – с 30 августа по 1 сентября на трассе «Спа-Франкошарм».