Макс Ферстаппен: Что хорошего во втором месте? Меня волнует только первое Голландец идет третьим в общем зачете нынешнего сезона.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о том, как относится ко второму месту в общем зачете пилотов, от которого он отстает на семь очков.

«Когда я буду оглядываться на карьеру через 20 лет, то не буду гордиться званием вице-чемпиона, – приводит Motorsport.com слова 21-летнего голландца. – Что в нем хорошего? Да, ты второй, но меня волнует только первое место. Может, другие люди думают иначе, но для меня в счет идут только победы».

Напомним, после 12 этапов сезона Ферстаппен занимает третье место с отставанием в семь очков от финна Валттери Боттаса из «Мерседеса». При этом от лидера чемпионата Льюса Хэмилтона голландца отделяют 69 очков.

13-й этап сезона – Гран-при Бельгии – пройдет на трассе «Спа-Франкоршам» с 30 августа по 1 сентября.