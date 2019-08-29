Квят и Албон будут оштрафованы на Гран-при Бельгии за смену двигателя Оба пилота будут стартовать с конца решетки.

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«Хонда» объявила о том, что перед 13-м этапом чемпионата мира – Гран-при Бельгии – на болидах Даниила Квята («Торо Россо») и Александра Албона («Ред Булл») будут обновлены двигатели, из-за чего обоим пилотам предстоит стартовать с конца решетки, сообщает Motorsport.com.

«Согласно нашему плану, Албон и Квят получат новые моторы в Спа по стратегическим причинам с оглядкой на оставшуюся часть сезона», – заявил директор программы «Хонда» в Формуле-1 Тойохару Танабе.

Отметим, что замены двигателя связаны с тем, что трасса «Спа-Франкоршам» очень требовательна к мощности моторов.

Напомним, в летнюю паузу в сезоне «Ред Булл» перевел таиландца Албона из «Торо Россо» в «Ред Булл». А на его место в итальянскую команду возвращен француз Пьер Гасли.

После 12 этапов у Квята 27 очков и девятое место в общем зачете пилотов, у Албона – 16 очков и 15-е место.

Гран-при Бельгии пройдет с 30 августа по 1 сентября.