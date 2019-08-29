В следующем сезоне «Формулы-1» будет рекордное число этапов «Формула-1» опубликовала календарь на сезон-2020.

В нем будет 22 этапа. Никогда прежде сезон «королевских автогонок» не был настолько насыщенным.

Чемпионат начнется в Австралии 15 марта, а завершится 29 ноября в Абу-Даби. Гран-при России пройдет с 25 по 27 сентября в Сочи.

В календаре два новых этапа – во Вьетнаме и Голландии. Гран-при Германии исключен из сетки.