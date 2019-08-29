«Мерседес» объявил о том, что Боттас останется в команде в следующем сезоне Финн проведет в команде четвертый сезон.

Загрузка...

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас останется в команде в следующем сезоне и продолжит выступать вместе с британцем Льюисом Хэмилтоном, сообщает официальный сайт немецкой команды.

В качестве призового пилота на 2020 год также рассматривался француз Эстебан Окон, однако в «Мерседесе» решили воспользоваться опцией в контракте 30-летнего финна и продлить его еще на один сезон.

Напомним, Боттас выступает за «Мерседес» с 2017 года, когда пришел на смену немцу Нико Росбергу. В свой первый сезон он занял третье место в общем зачете, а в прошлом году стал пятым.

После 12 этапов нынешнего чемпионата Боттас идет на втором месте, отставая от Хэмилтона на 62 очка.

За два с половиной года Боттас выиграл пять гонок.