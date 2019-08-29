Тото Вольфф: Настрой, как у Боттаса, мы хотим видеть у всех членов нашей команды - Советский спорт
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29 августа 2019 13:30Формула-1Липкин Антон

Тото Вольфф: Настрой, как у Боттаса, мы хотим видеть у всех членов нашей команды

«Мерседес» продлил контракт с финном.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал решение команды продлить контракт с пилотом Валттери Боттасом еще на один сезон.

«На 2019 год мы ставили перед Валттери задачу – провести его еще сильнее, чем первую половину прошлого сезона, – приводит слова Вольффа официальный сайт команды. – И он добился своего, проведя несколько впечатляющих гонок в начале года.

Хотя это была самая успешная половина сезона для него, он стремится к большему и намерен продолжать прибавлять и повышать свой уровень. Такой настрой мы хотим видеть у всех членов нашей команды.

Результаты, которых мы достигли вместе с Валттери, не случайны: он был неотъемлемой частью наших побед в чемпионате в двух предыдущих сезонах. Его совместная работа с Льюисом (Хэмилтоном) была образцовой, и он продемонстрировал реальную силу характера в том, как реагировал на неудачи.

Я рад, что он останется с командой, по крайней мере, еще на один сезон – и с нетерпением жду, когда он поднимет планку еще выше».

Напомним, Боттас выступает за «Мерседес» с 2017 года, когда пришел на смену немцу Нико Росбергу. В свой первый сезон он занял третье место в общем зачете, а в прошлом году стал пятым.

После 12 этапов нынешнего чемпионата Боттас идет на втором месте, отставая от Хэмилтона на 62 очка.

За два с половиной года Боттас выиграл пять гонок.

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