Валттери Боттас: «Мерседес» – лучший вариант для меня, чтобы стать чемпионом мира в 2020 году Финн остается в немецкой команде еще на сезон.

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Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал продление контракта с командой.

«Я очень счастлив и горжусь, что в четвертом сезоне буду частью этой команды, – приводит слова 30-летнего финна официальный сайт «Мерседеса». – Хочу поблагодарить каждого члена команды и совет директоров «Мерседеса» за доверие и веру в меня.

Мое выступление с каждым годом становится все лучше и лучше. И это отличный вариант для начала второй половины сезона.

Моя главная цель – стать чемпионом мира. Я считаю, что исходя из опыта моего личного и команды, «Мерседес» – это лучший вариант для того, чтобы ее добиться в 2020 году.

В этом сезоне у нас остается девять гонок, и я полон решимости продолжать прибавлять в каждой из них».

Напомним, Боттас выступает за «Мерседес» с 2017 года, когда пришел на смену немцу Нико Росбергу. В свой первый сезон он занял третье место в общем зачете, а в прошлом году стал пятым.

После 12 этапов нынешнего чемпионата Боттас идет на втором месте, отставая от Хэмилтона на 62 очка.

За два с половиной года Боттас выиграл пять гонок.