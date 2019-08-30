Даниил Квят: Может, Гасли не нужны мои советы Француз стал новым напарником Квята по «Торо Россо».

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят высказался о своем новом напарнике Пьере Гасли, которого во время летней паузы вернули в команду из «Ред Булл».

«Может, мои советы ему и не нужны, – приводит Motorsport.com слова 25-летнего российского пилота. – Может быть, у него вообще все сразу будет нормально. В таких ситуациях вообще сложно что-то предсказывать.

Опять же, возможно, дело в том, что он пилотировал машину, которая ему не подходит. А сейчас вернется за руль той, которая ему нравится – и все сразу станет хорошо».

Напомним, в 2016 году Квят, начинавший сезон в «Ред Булл», также был возвращен в «Торо Россо».

В 12 гонках за «Ред Булл» Гасли набрал 63 очка. Его лучшим результатом стало четвертое место на Гран-при Великобритании.