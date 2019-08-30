Леклер показал лучший результат во второй практике. Квят – на 14-м месте Тренировки проходят на трассе «Спа-Франкоршам».

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Представитель Феррари» Шарль Леклер одержал победу в рамках второй практики Гран-при Бельгии Формулы-1.

На автодроме «Спа-Франкоршам» он показал лучший результат, опередив напарника Себастьяна Феттеля, а также финского пилота Валттери Боттаса, который выступает за «Мерседес».

Отметим, что россиянин Даниил Квят, представляющий «Торо Россо», завершил практику на 14-й позиции. Его партнер по команде Пьер Гасли занял 17-е место.

Спа (Бельгия)

Чемпионат мира

13-й этап

Гран-при Бельгии

2-я практика

1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.44,123

2. Себастьян Феттель («Феррари») – +0,630

3. Валтери Боттас («Мерседес») – +0,846

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – +0,892

5. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») – +0,994

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – +1,271

7. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – +1,585

8. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») – +1,609

9. Даниэль Риккардо («Рено») – +1,612

10. Александер Албон («Ред Булл») – +1,648

11. Карлос Сайнс-младший («Макларен») – +1,876

12. Ромен Грожан («Хаас») – +1,997

13. Нико Хюлькенберг («Рено») – +2,086

14. Даниил Квят («Торо Россо») – +2,091

15. Ландо Норрис («Макларен») – +2,135

16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – +2,205

17. Пьер Гасли («Торо Россо») – +2,251

18. Кевин Магнуссен («Хаас») – +2,276

19. Джордж Расселл («Уильямс») – +3,764

20. Роберт Кубица («Уильямс») –+4,208.