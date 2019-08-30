Леклер показал лучший результат во второй практике. Квят – на 14-м месте

Представитель Феррари» Шарль Леклер одержал победу в рамках второй практики Гран-при Бельгии Формулы-1.
На автодроме «Спа-Франкоршам» он показал лучший результат, опередив напарника Себастьяна Феттеля, а также финского пилота Валттери Боттаса, который выступает за «Мерседес».
Отметим, что россиянин Даниил Квят, представляющий «Торо Россо», завершил практику на 14-й позиции. Его партнер по команде Пьер Гасли занял 17-е место.
Спа (Бельгия)
Чемпионат мира
13-й этап
Гран-при Бельгии
2-я практика
1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.44,123
2. Себастьян Феттель («Феррари») – +0,630
3. Валтери Боттас («Мерседес») – +0,846
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – +0,892
5. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») – +0,994
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – +1,271
7. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – +1,585
8. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») – +1,609
9. Даниэль Риккардо («Рено») – +1,612
10. Александер Албон («Ред Булл») – +1,648
11. Карлос Сайнс-младший («Макларен») – +1,876
12. Ромен Грожан («Хаас») – +1,997
13. Нико Хюлькенберг («Рено») – +2,086
14. Даниил Квят («Торо Россо») – +2,091
15. Ландо Норрис («Макларен») – +2,135
16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – +2,205
17. Пьер Гасли («Торо Россо») – +2,251
18. Кевин Магнуссен («Хаас») – +2,276
19. Джордж Расселл («Уильямс») – +3,764
20. Роберт Кубица («Уильямс») –+4,208.