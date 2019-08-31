Леклер – победитель квалификации Гран-при Бельгии, Квят – 18-й

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при Бельгии. На второй позиции – его партнер по команде Себастьян Феттель. Замкнул тройку лучших представитель «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, который является лидером общего зачета.
Отметим, что российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занял 18-е место. Его партнер по команде – Пьер Гасли – на 16-й позиции. Таким образом, оба гонщика не смогли пройти во второй сегмент квалификации.
Гран-при Бельгии
Квалификация
1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.42,644
2. Себастьян Феттель («Феррари») – +0,623
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – +0,638
4. Валттери Боттас («Мерседес») – +0,934
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – +1,046
6. Даниэль Риккардо («Рено») – +1,613
7. Нико Хюлькенберг («Рено») – +1,898
8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – +1,913
9. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») – +2,062
10. Кевин Магнуссен («Хаас»)
Не прошли в третий сегмент:
11. Ромен Грожан – 1.44,797
12. Ландо Норрис – 1.44,847
13. Лэнс Стролл – 1.45,047
14. Александер Албон – 1.45,799
15. Антонио Джовинацци – без времени
Не прошли во второй сегмент:
16. Пьер Гасли («Торо Россо») – 1.46,435
17. Карлос Сайнс («Макларен») – 1.46,507
18. Даниил Квят («Торо Россо») – 1.46,518
19. Джордж Расселл («Уильямс») – 1.47,548
20. Роберт Кубица («Уильямс») – без времени.