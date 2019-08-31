Леклер – победитель квалификации Гран-при Бельгии, Квят – 18-й Тренировки прошли на автодроме «Спа-Франкоршам».

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при Бельгии. На второй позиции – его партнер по команде Себастьян Феттель. Замкнул тройку лучших представитель «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, который является лидером общего зачета.

Отметим, что российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занял 18-е место. Его партнер по команде – Пьер Гасли – на 16-й позиции. Таким образом, оба гонщика не смогли пройти во второй сегмент квалификации.

Гран-при Бельгии

Квалификация

1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.42,644

2. Себастьян Феттель («Феррари») – +0,623

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – +0,638

4. Валттери Боттас («Мерседес») – +0,934

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – +1,046

6. Даниэль Риккардо («Рено») – +1,613

7. Нико Хюлькенберг («Рено») – +1,898

8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – +1,913

9. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») – +2,062

10. Кевин Магнуссен («Хаас»)

Не прошли в третий сегмент:

11. Ромен Грожан – 1.44,797

12. Ландо Норрис – 1.44,847

13. Лэнс Стролл – 1.45,047

14. Александер Албон – 1.45,799

15. Антонио Джовинацци – без времени

Не прошли во второй сегмент:

16. Пьер Гасли («Торо Россо») – 1.46,435

17. Карлос Сайнс («Макларен») – 1.46,507

18. Даниил Квят («Торо Россо») – 1.46,518

19. Джордж Расселл («Уильямс») – 1.47,548

20. Роберт Кубица («Уильямс») – без времени.