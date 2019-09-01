Леклер выиграл Гран-при Бельгии, Квят - седьмой

Вторым финишировал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, третьим стал его напарник финн Вальттери Боттас.
Этап в Бельгии начался с минуты молчания в память о погибшем французском пилоте команды BWT Arden Антуане Юбере, выступавшем в классе «Формула-2».
Отметим, что, выиграв Гран-при Бельгии, Леклер принес «Феррари» первую победу в текущем сезоне.
Добавим, что российский гонщик команды «Торо Россо» Даниил Квят финишировал на седьмом месте.
Формула-1
Гран-при Бельгии
Шарль Леклер («Феррари») — 44 круга
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,981
3. Валттери Боттас («Мерседес») — +12,585
4. Себастьян Феттель («Феррари») — +26,422
5. Александер Албон («Ред Булл») — +1.21,325
6. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1.24,448
7. Даниил Квят («Торо Россо») — +1.29,657
8. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1.46,639
9. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1.49,168
10. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1.49,838
11. Ландо Норрис («Макларен») — не финишировал
12. Даниэль Риккардо («Рено») — +1 круг
13. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1 круг
14. Ромен Грожан («Хаас») — +1 круг
15. Джордж Расселл («Уильямс») — +1 круг
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1 круг
17. Роберт Кубица («Уильямс») — +1 круг
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — не финишировал
19. Карлос Сайнс («Макларен») — не финишировал
20. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — не финишировал.
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