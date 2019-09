Леклер выиграл Гран-при Бельгии, Квят - седьмой

Вторым финишировал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, третьим стал его напарник финн Вальттери Боттас.

Этап в Бельгии начался с минуты молчания в память о погибшем французском пилоте команды BWT Arden Антуане Юбере, выступавшем в классе «Формула-2».

Отметим, что, выиграв Гран-при Бельгии, Леклер принес «Феррари» первую победу в текущем сезоне.

Добавим, что российский гонщик команды «Торо Россо» Даниил Квят финишировал на седьмом месте.

Формула-1

Гран-при Бельгии

Шарль Леклер («Феррари») — 44 круга

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,981

3. Валттери Боттас («Мерседес») — +12,585

4. Себастьян Феттель («Феррари») — +26,422

5. Александер Албон («Ред Булл») — +1.21,325

6. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1.24,448

7. Даниил Квят («Торо Россо») — +1.29,657

8. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1.46,639

9. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1.49,168

10. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1.49,838

11. Ландо Норрис («Макларен») — не финишировал

12. Даниэль Риккардо («Рено») — +1 круг

13. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1 круг

14. Ромен Грожан («Хаас») — +1 круг

15. Джордж Расселл («Уильямс») — +1 круг

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1 круг

17. Роберт Кубица («Уильямс») — +1 круг

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — не финишировал

19. Карлос Сайнс («Макларен») — не финишировал

20. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — не финишировал.

