Шарль Леклер: Хотел бы посвятить первую победу Юберу

- Да, с одной стороны, я смог реализовать мечту детства, а с другой - это были тяжелые выходные. Я вырос с Антуаном, мы вместе участвовали в гонках, и я не могу наслаждаться своей первой победой. Мы потеряли друг друга, и я хотел бы посвятить первую победу ему, - приводит слова Леклера BBC.
Напомним, что в субботу, 31 августа, заезд «Формулы-2» на автодроме «Спа-Франкоршам» в Бельгии был прерван по ходу второго круга из-за аварии с участием трех болидов, за рулем которых находились пилоты Антуан Юбер, американец Хуан Мануэль Корреа и японец Марино Сато.
Позже стало известно, что Юбер от полученных травм скончался. 22 сентября ему должно было исполниться 23 года.
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