Ферстаппен, Гасли и Норрис будут стартовать с конца решетки на Гран-при Италии Всем трем пилотам заменили моторы.

Международная автомобильная федерация (FIA) опубликовала в пятницу данные о замене моторов на машинах перед 14-м этапом чемпионата мира Гран-при Италии в Монце, сообщает Motorsport.com.

Новые двигатели появятся на машинах Ландо Норриса («Макларен»), Пьера Гасли («Торо Россо») и Макса Ферстаппена («Ред Булл»). Все они превысили лимит в три двигателя на сезон и будут стартовать с конца решетки. Расположение этих пилотов относительно друг друга будет определено по времени в квалификации.

Кроме того, новые моторы перед домашней гонкой поставили на двух болидах «Феррари». Однако Шарль Леклер и Себастьян Феттель пока укладываются в лимит.

Напомним, гонка пройдет 8 сентября. Начало – 16:00 (мск).