Леклер — лучший во второй тренировке Гран-при Италии, Квят – 10-й

Британец Льюис Хэмилтон на «Мерседесе» стал вторым. Третье время показал немец Себастьян Феттель из «Феррари».

Отметим, что российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал десятый результат.

Формула-1

Гран-при Италии

Вторая тренировка

1. Шарль Леклер («Феррари»)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,068

3. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,201

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,372

5. Александер Албон («Ред Булл») — +0,611

6. Валттери Боттас («Мерседес») — +1,067

7. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,146

8. Ромен Грожан («Хаас») — +1,175

9. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,271

10. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,282

11. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,360

12. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,504

13. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,533

14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,545

15. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,728

16. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,904

17. Антони Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,087

18. Ландо Норрис («Макларен») — +2,583

19. Роберт Кубица («Уильямс») — +2,759

20. Джордж Расселл («Уильямс») — +3,335.

