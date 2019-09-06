Леклер — лучший во второй тренировке Гран-при Италии, Квят – 10-й Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время во второй практике «Гран-при Италии».

Новости СМИ2 Британец Льюис Хэмилтон на «Мерседесе» стал вторым. Третье время показал немец Себастьян Феттель из «Феррари». Отметим, что российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал десятый результат. Формула-1

Гран-при Италии

Вторая тренировка 1. Шарль Леклер («Феррари»)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,068

3. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,201

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,372

5. Александер Албон («Ред Булл») — +0,611

6. Валттери Боттас («Мерседес») — +1,067

7. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,146

8. Ромен Грожан («Хаас») — +1,175

9. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,271

10. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,282

11. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,360

12. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,504

13. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,533

14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,545

15. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,728

16. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,904

17. Антони Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,087

18. Ландо Норрис («Макларен») — +2,583

19. Роберт Кубица («Уильямс») — +2,759

20. Джордж Расселл («Уильямс») — +3,335. CLASSIFICATION - END OF FP2@Charles_Leclerc finishes P1 in both FP1 and FP2@ScuderiaFerrari and @MercedesAMGF1 make up the top four#F1 #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/nqALSFiWD9 — Formula 1 (@F1) September 6, 2019