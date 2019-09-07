Шарль Леклер: Мы не настолько хороши, как в Спа «Феррари» выиграла все три практики перед Гран-при Италии.

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Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о работе болида на трассе в Монце в свободных заездах 14-го этапа чемпионата мира Гран-при Италии.

«На дождевой резине машина вела себя неплохо, – приводит Motorsport.com слова 21-летнего монегаска. – Лучше, чем я ожидал. А вот на сухом покрытии нам есть, над чем поработать.

По гоночному темпу мы не настолько хороши, как в Спа. Да и в квалификационном режиме мы немного медленнее, чем в прошлый уик-энд».

Напомним, Леклер занял первые места в пятничных свободных заездах, а в субботу он стал четвертым. Квалификация Гран-при Италии начнется в 16:00 (мск).

На прошлой неделе Леклер стал победителем Гран-при Бельгии, одержав свою первую победу в Формуле-1.