Гран-При Италии. Леклер выиграл вторую гонку в сезоне, Квят сошел с трассы - Советский спорт
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08 сентября 2019 17:52Формула-1Гичунцев Артур

Гран-При Италии. Леклер выиграл вторую гонку в сезоне, Квят сошел с трассы

Ранее французский спортсмен показал лучший результат в рамках Гран-При Бельгии.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл Гран-При Италии.

Второе место занял представитель Финляндии Валттери Боттас, выступающий за «Мерседес», а третье место осталось за его партнером по команде британцем Льюисом Хэмилтоном.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят досрочно завершил гонку из-за технических проблем с болидом.

Формула-1

Гран-при Италии

Гонка

1. Шарль Леклер («Феррари») – 53 круга

2. Валттери Боттас («Мерседес») +0.835

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +35.199

4. Даниэль Риккардо («Рено») +45.515

5. Нико Хюлькенберг («Рено») +58.165

6. Александер Албон («Ред Булл») +59.315

7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +73.802

8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +74.492

9. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг

10. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг

11. Пьер Гасли («Торо Россо») +1 круг

12. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1 круг

13. Себастьян Феттель («Феррари») +1 круг

14. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг

15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг

16. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг

17. Роберт Кубица («Уильямс») +2 круга

18. Кевин Магнуссен («Хаас») – сошел

19. Даниил Квят («Торо Россо») – сошел

20. Карлос Сайнс («Макларен») – сошел

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