Гран-При Италии. Леклер выиграл вторую гонку в сезоне, Квят сошел с трассы Ранее французский спортсмен показал лучший результат в рамках Гран-При Бельгии.

Загрузка... Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл Гран-При Италии. Второе место занял представитель Финляндии Валттери Боттас, выступающий за «Мерседес», а третье место осталось за его партнером по команде британцем Льюисом Хэмилтоном. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят досрочно завершил гонку из-за технических проблем с болидом. Формула-1 Гран-при Италии Гонка 1. Шарль Леклер («Феррари») – 53 круга 2. Валттери Боттас («Мерседес») +0.835 3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +35.199 4. Даниэль Риккардо («Рено») +45.515 5. Нико Хюлькенберг («Рено») +58.165 6. Александер Албон («Ред Булл») +59.315 7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +73.802 8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +74.492 9. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг 10. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг 11. Пьер Гасли («Торо Россо») +1 круг 12. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1 круг 13. Себастьян Феттель («Феррари») +1 круг 14. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг 15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг 16. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг 17. Роберт Кубица («Уильямс») +2 круга 18. Кевин Магнуссен («Хаас») – сошел 19. Даниил Квят («Торо Россо») – сошел 20. Карлос Сайнс («Макларен») – сошел